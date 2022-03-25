Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri - Son Dakika

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri final turunda 12. maçlar oynandı.

8 takımın tek grupta yer aldığı CONCACAF Elemeleri'ne 4 karşılaşmayla devam edildi.

Kosta Rika, sahasında lider Kanada'yı 1-0 mağlup etti ve rakibinin Dünya Kupası'na katılmayı garantilemesine izin vermedi.

İlk üçte yer alan diğer takımların maçında Meksika ile ABD 0-0 berabere kaldı.

Panama- Honduras ve Jamaika- El Salvador karşılaşmaları ise 1-1 sona erdi.

İki haftası kalan elemelerde, Kanada 25, ABD ve Meksika 22'şer, Kosta Rika 19, Panama 18 puanla sıralandı.

Elemelerde ilk 3'e giren ekipler, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak. Son iki haftanın maçları, 28 ve 31 Mart'ta oynanacak.