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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri - Son Dakika

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

29.01.2022 10:03
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde iki maç oynandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde iki maç oynandı.

Kolombiya'nın Roberto Melendez Stadı'nda Peru'yu ağırladığı maçta, konuk takım 85. dakikada Edison Flores'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kolombiya Milli Takımı'nda forma giyen ve karşılaşmaya ilk 11'de başlayan eski Galatasaraylı Radamel Falcao, 66. dakikada yerini Miguel Borja'ya bıraktı.

İlk 4 takımın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan bilet alacağı grupta, Peru 20 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Kolombiya ise 17 puanla altıncı sırada kaldı.

Gecenin diğer mücadelesinde Venezuela sahasında Bolivya'yı 4-1 mağlup etti. Everton forması giyen Jose Salomon Rondon'un "hat-trick" yaptığı ev sahibi ekipte, diğer golü Darwin Machis kaydetti. Bolivya'nın tek golü ise Bruno Miranda'dan geldi.

Bu sonucun ardından Bolivya 15 puanla 8, Venezuela ise 10 puanla sonuncu sırada bulunuyor.

Grupta ilk iki sırada yer alan Brezilya ve Arjantin, 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantilemişti.

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2022 FIFA Dünya Kupası, Güney Amerika, Kolombiya, Peru, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri - Son Dakika Spor


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