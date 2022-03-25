Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri - Son Dakika
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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

25.03.2022 13:06
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika (CONMEBOL) Elemeleri'nde Uruguay ve Ekvador, finallere katılmayı garantiledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika (CONMEBOL) Elemeleri'nde Uruguay ve Ekvador, finallere katılmayı garantiledi.

Tek grupta 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri'nin 17. haftasına, 4 karşılaşmayla devam edildi.

Uruguay, sahasında Peru'yu 1-0 mağlup etti. Paraguay ise evinde Ekvador'u 3-1 yendi.

Dünya Kupası'na katılmayı önceden garantileyen Brezilya, Şili'yi 4-0'lık skorla geçti. Kolombiya ise Bolivya karşısında 3-0 kazandı.

Bu sonuçların ardından elemelerin bitimine bir hafta kala 25'er puana sahip Ekvador ve Uruguay, Brezilya ve Arjantin'in ardından Dünya Kupası bileti alan takımlar oldu.

Elemelerde 30 Mart'ta oynanacak son hafta maçları öncesi 21 puanlı Peru, 20 puana sahip Kolombiya ve 19 puanlı Şili, play-off kotası için beşincilik mücadelesi verecek.

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Güney Amerika, Dünya Kupası, Ekvador, Uruguay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri - Son Dakika
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