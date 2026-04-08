Futbol dünyasından bir Lucescu geçti! Yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

08.04.2026 09:47
Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden efsane teknik direktör Mircea Lucescu’nun 2010 yılında yaptığı "Ben asla emekli olmayacağım. Futbol beni hayatta tutuyor. Sahada ölmek, benim için olabilecek en güzel şey olurdu" sözleri, vefatının ardından yeniden gündeme geldi.

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, geçirdiği kalp krizinin ardından 80 yaşında hayatını kaybetti. Deneyimli teknik adamın vefatı futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.

EFSANE İSİM HAYATA VEDA ETTİ

Geride bıraktığımız günlerde kalp krizi geçiren Lucescu’nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Uzun yıllar futbolun içinde yer alan tecrübeli çalıştırıcı, geride büyük bir miras bıraktı.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Lucescu’nun 2010 yılında yaptığı “Ben asla emekli olmayacağım. Futbol beni hayatta tutuyor. Sahada ölmek, benim için olabilecek en güzel şey olurdu” sözleri, vefatının ardından yeniden gündeme geldi.

SON MAÇI TÜRKİYE'YE KARŞI

Geride bıraktığımız günlerde Romanya Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Lucescu, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final maçında Türkiye'ye karşı mücadele etmişti.

MIRCEA LUCESCU KİMDİR?

"İl Luce" lakabıyla anılan Lucescu, sadece saha içindeki taktik dehasıyla değil, beyefendi kişiliği ve futbol dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle de tanınıyordu. Kariyeri boyunca Avrupa’nın pek çok önemli kulübünde görev yapan efsane hoca, Türk futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Lucescu, futbolculuk döneminde Dinamo Bükreş ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı kazanmıştır. Türkiye'de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştır. Shakhtar Donetsk ile sekiz, Dinamo Kyiv ile bir kere olmak üzere toplamda dokuz kez Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar
Bölüm başına rekor ücretler İşte en çok kazanan oyuncular Bölüm başına rekor ücretler! İşte en çok kazanan oyuncular

10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine “Zıplamayan Müslümandır“ dediler
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine "Zıplamayan Müslümandır" dediler
10:05
Acun Ilıcalı’dan şok karar Düşünmeden satacak
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
09:51
Real Madrid gece yarısı karıştı Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
09:00
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
08:51
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda’yı konuşuyor
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
