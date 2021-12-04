Üye Girişi
Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer sezonu kapattı - Son Dakika

Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer sezonu kapattı

04.12.2021 11:14

EURO 2020'de kalbi duran Eriksen'e ilk müdahaleyi yaparak futbolseverlerin kahramanı olan Kjaer, Genoa maçında dizinden kötü şekilde sakatlandı. Acı içinde kalan Fenerbahçe'nin eski yıldızı sezonu kapattı.

Simon Kjaer'den futbolseverlere bu kez iyi haber yok. EURO 2020'de kalbi tekleyen takım arkadaşı Eriksen'e ilk müdahaleyi yapıp, sahayı yöneten Kjaer, o gün herkesin gönlünü fethetmişti. Bu kez ameliyat masasına yatacak olan isim ise Simon Kjaer.

Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer'in görüntüsü yüreklere dokundu

SEZONU KAPATTI

Milan'ın kaptanı, Genoa maçında dizinden kötü şekilde sakatlandı. Sahadan sedyeyle ayrılan Kjaer'in üzüntüsü futbolseverlerin yüreğine dokundu. Simon Kjaer'in sezonu kapattığı belirtildi. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kjaer'in 2022 Haziran ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer'in görüntüsü yüreklere dokundu
Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer sezonu kapattı

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer sezonu kapattı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dumbell kedi sosyal medyanın yeni gözdesi oldu! Kas gelişimi durdurulamıyor 11:12 Dumbell kedi sosyal medyanın yeni gözdesi oldu! Kas gelişimi durdurulamıyor
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan 08:52 Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi 16:37 Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı 16:17 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!

Son Dakika Haberleri
11:14 Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer sezonu kapattı
11:12 Dumbell kedi sosyal medyanın yeni gözdesi oldu! Kas gelişimi durdurulamıyor
11:02 Evini yılanlar istila edince çareyi milyon dolarlık evi yakmakta buldu!
10:55 Yeni aşı araştırması! En iyi koruma üçüncü dozda!
10:53 Ciciş Kardeşler DJ'liği bırakıp şarkıcılığa göz kırptılar
10:52 Manda sütünden doğal salep! Kilosu 800, fincanı 18 lira!
10:51 Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket
10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!
10:38 Virüslü linke tıklayınca kripto para sitesindeki bütün parasını kaybetti!
10:24 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor, dikkatli olun!
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Evini yılanlar istila edince çareyi milyon dolarlık evi yakmakta buldu! Evini yılanlar istila edince çareyi milyon dolarlık evi yakmakta buldu!         
11:02
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor         
14:13
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 11:23:26. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer sezonu kapattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement