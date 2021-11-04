Son dakika haberi... TFF'den Galatasaray'ın tam kapasite seyirci kararıyla ilgili açıklama Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile sahasında bu akşam oynayacağı karşılaşmaya tam kapasite seyirci alma kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübüne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle, söz konusu maç UEFA'nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA'dadır. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonunun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübüne ceza vermesi mümkün değildir." denildi.

Galatasaray Kulübünün 9 Kasım'dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu, yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu'nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübünü bilgilendirmiştir. Bu kapsamda, TFF'nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır."