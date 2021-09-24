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Futbol: Haftanın programı - Son Dakika

Futbol: Haftanın programı

24.09.2021 10:06
Futbol: Haftanın programı, System.String[]

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 7, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de ise 4. hafta maçları yapılacak.

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 7, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de ise 4. hafta maçları yapılacak.

Süper Lig'de haftanın açılış maçında bu akşam Altay ile Beşiktaş, İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de 7. haftanın ilk maçında bu akşam Kocaelispor, Tuzlaspor'u Kocaeli Stadı'nda konuk edecek. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Altay-Beşiktaş (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Adana Demirspor- Gaziantep (Yeni Adana)

26 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir- Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

20.00 Kasımpaşa- İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

TFF 1. Lig

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Kocaeli)

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Manisa (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Gençlerbirliği- Beypiliç Boluspor (Eryaman)

26 Eylül Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Menemenspor- Eyüpspor (Menemen İlçe)

16.00 İstanbulspor- Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Bursaspor- MKE Ankaragücü (Bitci Timsah Park)

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

26 Eylül Pazar:

15.00 Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Kırşehir Belediyespor- Zonguldak Kömürspor (Kırşehir Ahi)

16.00 Uşakspor- Bucaspor 1928 (Uşak 1 Eylül)

16.00 Pendikspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Pendik)

19.00 Eskişehirspor- Pazarspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Akhisarspor-Anagold 24Erzincanspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Isparta 32- Tarsus İdman Yurdu (Isparta Atatürk)

19.00 Teco Karacabey Belediyespor- Kırklarelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Kırmızı Grup

Yarın:

16.00 Turgutluspor- Çorum (Turgutlu 7 Eylül)

26 Eylül Pazar:

13.00 Adıyaman- Hekimoğlu Trabzon (Adıyaman Atatürk)

15.30 Kahramanmaraşspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (7 Ocak)

15.30 Etimesgut Belediyespor-Sivas Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.30 Niğde Anadolu- İnegölspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

16.00 Ergene Velimeşespor-Silahtaroğlu Vanspor (Mustafa Kemal Atatürk)

16.00 Serik Belediyespor- Sarıyer (Serik İsmail Oğan)

18.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Diyarbekirspor-Somaspor (Diyarbakır)

19.00 Afjet Afyonspor- Ankaraspor (Zafer)

TFF 3. Lig

1. Grup

Bugün:

16.00 Bergama Belediyespor- Belediye Kütahyaspor (Menemen İlçe)

Yarın:

14.00 Fatsa Belediyespor- Arnavutköy Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.30 Başkent Gözgözler Akademi- Batman Petrolspor (Polatlı İlçe)

15.00 1954 Kelkit Belediyespor- Kahta 02 (Kelkit İlçe)

15.00 Artvin Hopaspor- Hendekspor (Hopa İlçe)

15.30 Osmaniyespor- Elazığspor (7 Ocak)

15.30 Karaman Belediyespor- Nevşehir Belediyespor (Kemal Kaynaş)

16.00 Çatalcaspor- Sancaktepe (Müjdat Gürsü)

16.00 Bursa Yıldırımspor-Formül Erbaaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

2. Grup

Yarın:

15.00 Yomraspor-68 Aksaray Belediyespor (Yomra İlçe)

15.00 Altındağspor-Hacettepe (Stat henüz açıklanmadı)

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Beyoğlu Yeni Çarşı (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.00 52 Orduspor- Kızılcabölükspor (19 Eylül)

15.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan- Siirt İl Özel İdaresi (Elazığ Doğukent)

15.30 Bitexen Düzcespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Çarşambaspor-Kuşadasıspor (Çarşamba Şehir)

15.30 İskenderunspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (İskenderun 5 Temmuz)

16.00 Bayrampaşa- Iğdır (Bayrampaşa Çetin Emeç)

3. Grup

Yarın:

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Ceyhanspor (Faruk Çelik)

15.00 Ağrı 1970- Kardemir Karabükspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Esenler Erokspor (Başpınar)

15.30 Çankaya- Gümüşhanespor (Yenimahalle Hasan Doğan)

16.00 Belediye Derincespor-İçel İdmanyurdu (Belediye Derincespor)

16.00 Modafen-Orduspor 1967 (Alemdağ)

16.00 Büyükçekmece Tepecikspor- Edirnespor (Tepecik Şenol Güneş/Seyircisiz)

19.00 Fethiyespor- Mardin 1969 (Fethiye İlçe)

19.00 Karşıyaka- Ofspor (İzmir Atatürk)

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Mustafa Kemal Atatürk, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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