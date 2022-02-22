Futbol: Haftanın programı

TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 19, 2. Grup'ta ise 21. haftanın erteleme maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:

1. Grup:

12.00 Nevşehir Belediyespor- Artvin Hopaspor (Nevşehir Gazi)

13.00 Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi (Elazığ Doğukent)

13.00 Formül Erbaaspor- Arnavutköy Belediyespor (Erbaa İlçe)

13.00 Kahta 02-Osmaniyespor FK (Kahta İlçe)

13.00 Hendekspor- Bergama Belediyespor (Hendek Atatürk)

13.00 Sancaktepe FK- Karaman Belediyespor (15 Temmuz)

2. Grup:

13.00 Darıca Gençlerbirliği- Çarşambaspor (Darıca İlçe)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor (Dağılgan)

3. Grup:

13.00 Kardemir Karabükspor- Çankaya FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Büyükçekmece Tepecikspor (Gümüşhane Yenişehir)