Futbol: Haftanın programı

TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 19, 2. Grup'ta ise 21. haftanın erteleme maçları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:
1. Grup:
12.00 Nevşehir Belediyespor- Artvin Hopaspor (Nevşehir Gazi)
13.00 Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi (Elazığ Doğukent)
13.00 Formül Erbaaspor- Arnavutköy Belediyespor (Erbaa İlçe)
13.00 Kahta 02-Osmaniyespor FK (Kahta İlçe)
13.00 Hendekspor- Bergama Belediyespor (Hendek Atatürk)
13.00 Sancaktepe FK- Karaman Belediyespor (15 Temmuz)
2. Grup:
13.00 Darıca Gençlerbirliği- Çarşambaspor (Darıca İlçe)
13.00 68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor (Dağılgan)
3. Grup:
13.00 Kardemir Karabükspor- Çankaya FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Büyükçekmece Tepecikspor (Gümüşhane Yenişehir)
Kaynak: AA
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