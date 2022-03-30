Futbol Küçük Erkek Grup Müsabakaları Bilecik'in ev sahipliğinde başlıyor - Son Dakika
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Futbol Küçük Erkek Grup Müsabakaları Bilecik'in ev sahipliğinde başlıyor

30.03.2022 10:35
Futbol Küçük Erkek Grup Müsabakaları Bilecik'in ev sahipliğinde başlıyor

Bilecik Edebali Ortaokulu'nun da içinde bulunduğu Futbol Küçük Erkek Grup Müsabakaları 8 Nisan tarihinde Bilecik'in ev sahipliğinde başlıyor.

Bilecik Edebali Ortaokulu'nun da içinde bulunduğu Futbol Küçük Erkek Grup Müsabakaları 8 Nisan tarihinde Bilecik'in ev sahipliğinde başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı faaliyet programına göre Futbol Küçük Erkek Grup Müsabakaları, 8 Nisan tarihinde Bilecik'in ev sahipliğinde başlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir konuya ilgili yaptığı açıklamada müsabakaların İstasyon Sentetik Sahasında gerçekleştirileceğini ifade etti. İl Müdürü Özdemir, "Erkek kategorisinde düzenlenecek müsabakalarda toplam 11 ilden 12 takım yarışacak. 192 sporcunun mücadele vereceği turnuvada müsabakalar 10 Nisan Pazar günü sona erecek. Müsabakanın fikstür çekimi ise 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan teknik toplantının ardından belli olacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, turnuvaya katılacak illerin; Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Yalova olduğu bilgisi verilirken turnuvaya katılacak olan takımların ise; Ankara Çanakkale Şehitleri Ortaokulu, Bilecik Edebali Ortaokulu, Bolu 50 Yıl İzzet Baysal Ortaokulu, Bursa İstaş Kentaş Ortaokulu, Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu, İstanbul Anadoluhisarı Ortaokulu, İstanbul Özel Üsküdar S.E.V. Ortaokulu, Kocaeli Dürdane Özdilek Ortaokulu, Sakarya Paris Ortaokulu, Yalova Şehit Ahmet Uzun Ortaokulu olduğu bilgisi verildi. - BİLECİK

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Münir Karaloğlu, Bilecik, Futbol, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Futbol Küçük Erkek Grup Müsabakaları Bilecik'in ev sahipliğinde başlıyor - Son Dakika


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