Stadyuma girişlerde HES sorgulaması kaldırıldı - Son Dakika
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Stadyuma girişlerde HES sorgulaması kaldırıldı

03.03.2022 11:22
Stadyuma girişlerde HES sorgulaması kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), stadyumlara HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), stadyumlara HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Sağlık Bakanımızın açıklamalarında da belirttiği değişiklikler çerçevesinde;1. TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır.2. Kırmızı alandaki görevliler, sporcular ile kulüp çalışanlarının Covid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu, bugünden itibaren ilgili kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredilmiştir. Bu sebeple artık müsabakalarda Sağlık Tedbirleri Kontrolörleri (STK) görevlendirilmeyecektir.3. Bu gelişmeler ışığı altında takım doktorlarının müsabaka öncesi yapılan müsabaka organizasyon toplantısına katılma zorunluluğu da kaldırılmıştır.TFF Sağlık Kurulu olarak ülkemizin Covid-19 ile mücadelesine önderlik eden ve Türk futbolunun her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm teknik ve teknolojik imkanları ile bilgi paylaşımı ve destekleri sayesinde sürecin aksaksız yönetilmesini sağlayan başta Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerine, müsabakaların oynanmasına katkıda bulunan diğer tüm Bakanlarımız ve yetkililere, pandeminin başlamasından bugüne kadar Covid-19 Sağlık Tedbirleri ve Uygulamaları sürecinde, pandemi sebebiyle futbolumuzun marka değerine zarar gelmeden, adil yarışma ortamı zedelenmeden ve büyük sağlık sorunları yaşanmadan müsabakaların devam etmesi için çaba harcayan değerli kulüplerimizin vefakar sağlık ekiplerine, her aşamada yanımızda olan ve destekçimiz olan Sayın TFF Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Pandeminin bitmediği bilinci ile çalışmalarımıza devam ederken, tüm kamuoyuna Covid-19'dan uzak sağlıklı günler diliyoruz."


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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Türk, HES, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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