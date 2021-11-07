Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Aktepe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan
Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Burak Turan (Dk. 61 Ercan Yazıcı), Taşkın Çalış, Hamza Gür (Dk. 82 Uğur Utlu), Olawoyin, Talha Yünküş (Dk. 39 Vusal Iskandarlı), Eze
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin (Dk. 88 Mert Kabasakal), Aksel Aktaş (Dk. 77 Sallalich), Barış Alıcı, Lima (Dk. 57 Serdarcan Eralp), Belyaev (Dk. 66 LuaLua), Eleke
Goller: Dk. 51 Vusal Iskandarlı, Dk. 84 Eze (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 1 Abdulkadir Korkut, Dk. 16 Talha Yünküş, Dk. 73 Hamza Gür, Dk. 81 Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 3 Barış Alıcı, Dk. 12 Grechyshkin, Dk. 26 Lima, Dk. 45+2 Belyaev, Dk. 81 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği maçın 2. dakikasında penaltı kazandı. Lima'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Hüseyin Yılmaz kurtardı.
Kaynak: AA
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