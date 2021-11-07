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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

07.11.2021 15:40
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Mehmet KapluhanAnkara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Burak Turan (Dk. 61 Ercan Yazıcı), Taşkın Çalış, Hamza Gür (Dk. 82 Uğur Utlu), Olawoyin, Talha Yünküş (Dk.

Stat: Aktepe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Burak Turan (Dk. 61 Ercan Yazıcı), Taşkın Çalış, Hamza Gür (Dk. 82 Uğur Utlu), Olawoyin, Talha Yünküş (Dk. 39 Vusal Iskandarlı), Eze

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin (Dk. 88 Mert Kabasakal), Aksel Aktaş (Dk. 77 Sallalich), Barış Alıcı, Lima (Dk. 57 Serdarcan Eralp), Belyaev (Dk. 66 LuaLua), Eleke

Goller: Dk. 51 Vusal Iskandarlı, Dk. 84 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 1 Abdulkadir Korkut, Dk. 16 Talha Yünküş, Dk. 73 Hamza Gür, Dk. 81 Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 3 Barış Alıcı, Dk. 12 Grechyshkin, Dk. 26 Lima, Dk. 45+2 Belyaev, Dk. 81 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği maçın 2. dakikasında penaltı kazandı. Lima'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Hüseyin Yılmaz kurtardı.

KEÇİÖRENGÜCÜ, Ercan Yazıcı, Hamza Gür, Korkut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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