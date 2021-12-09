Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kadir Sağlam
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: Alper Çetin
11 Aralık Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor- Adanaspor: Davut Dakul Çelik
13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Çağdaş Altay
16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor: Oğuzhan Aksu
19.00 İstanbulspor- Eyüpspor: Sarper Barış Saka
19.00 Bursaspor- Manisa FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yiğit Arslan
12 Aralık Pazar:
19.00 Yılport Samsunspor- MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz
Kaynak: AA
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