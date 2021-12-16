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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

16.12.2021 12:28
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Beypiliç Boluspor- MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00 Balıkesirspor- Altınordu: Caner Ak

19 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor: Cihan Aydın

16.00 Tuzlaspor- Manisa FK: Davut Dakul Çelik

16.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kocaelispor- Eyüpspor: Burak Pakkan

20 Aralık Pazartesi:

17.30 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumartesi, Spor Toto, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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