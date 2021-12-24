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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

24.12.2021 18:35
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Alper Akarsu, Muhammet Yumak, Mehmet AkıncıkAltınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Recep Aydın (Dk. 56 Kenan Fakılı-Dk. 89 Feyttullah Gürlük), Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek, Muzaffer Kocaer (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Muhammet Yumak, Mehmet Akıncık

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Recep Aydın (Dk. 56 Kenan Fakılı-Dk. 89 Feyttullah Gürlük), Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek, Muzaffer Kocaer (Dk. 77 Sami Satılmış), Ahmet Dereli

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram, Ali Keten, Fethi Özer (Dk. 31 Hakan Bilgiç), Roshi (Dk. 90+3 Arda Köksal), Bregu (Dk. 56 Tugay Kacar), Abdurrahman Canlı, Berk Yıldız, Bertu Alican Özyürek (Dk. 56 Arda Hilmi Şengül), Kasongo

Goller: Dk. 23 Ahmet Dereli, Dk. 90+4 Sami Satılmış (Altınordu), Dk. 45+1 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 51 Hakan Bilgiç (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Metehan Yılmaz, Dk. 80 Kenan Fakılı, Dk. 86 Volkan Fındıklı (Altınordu), Dk. 89 Selmani (Beypiliç Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Altınordu, Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada 31. dakikada Fethi Özer'in yerine dahil olan Hakan Bilgiç, 38. ve 51. dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

55. dakikada Bregu'nun kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar topu uzaklaştırmayı başardı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Muhammet Yumak, Salih Kaya, Ali Emre, Akarsu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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