Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Baran Eraslan, Sezgin Çınar
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Yasin Güreler, Cem Ekinci (Dk. 63 Geraldo), Abdullah Durak (Dk. 89 Alperen Babacan), Şahverdi Çetin (Dk. 75 Hasan Hüseyin Acar), Ariyibi, Ali Kaan Güneren (Dk. 63 İshak Çakmak), Eren Derdiyok
Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Emre Sağlık (Dk.74 Bünyamin Balat), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, İlhan Depe (Dk. 90 Muhammet Özkal), Muhammed Gönülaçar (Dk. 66 Djedje), Özer Özdemir, Darri, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Şişmanoğlu
Goller: Dk. 58 Ali Kaan Güneren, Dk. 90+2 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 69 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 36 İlhan Depe, Dk. 59 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 90+3 Abdülkadir Sünger, 90+5 Schwechlen (Altaş Denizlispor)
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Altaş Denizlispor'u 2-1 yendi.
Kaynak: AA
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