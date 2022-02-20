Altaş Denizlispor: 5-0

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah - Yunus Emre (Dk. 71 Berk), Tomane, Bateau, Alaaddin, Yasin (Dk. 71 Kayamba), Tallo (Dk. 46 Tolcay), Soner, Hasan, Fofana (Dk. 65 Melih), Osman (Dk. 74 Recep)ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak - Hakan, Asım (Dk. 46 Aissati), Mustafa, Schwechlen (Dk.62 Oğuz), Gökhan, İlhan (Dk. 68 Bünyamin), Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Ömer (Dk. 62 Bekir), Djedje (Dk. 71 Darri)GOLLER: Dk. 2 Tomane, Dk. 24 - Dk. 58 - Dk. 70 Yasin, Dk. 28 Fofana (Yılport Samsunspor )SARI KARTLAR: Tomane (Yılport Samsunspor) - Mustafa, Hakan (Altaş Denizlispor

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup etti. Yılport Samsunspor'un gollerini 2'nci dakikada Tomane, 24, 58 ve 70'inci dakikalarda Yasin, 28'inci dakikada ise Fofana kaydetti.

2'nci dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önünde bulan Tomane, takımını öne geçirdi: 1-0.12'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası dışından sert vuran Djedje'nin şutunu Nurullah son anda kornere çeldi.24'üncü dakikada Soner'in orta sahadan gönderdiği uzun topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in vuruşu defanstan da sekerek ağlarla buluştu: 2-0.28'inci dakikada derinlemesine pasla topla buluşan Tallo'nun arka direğe gönderdiği topa dokunan Fofana, ağları sarstı: 3-0.Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı beyazlı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.52'nci dakikada derinlemesine pasa hareketlenen Yasin'in kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Stackhowiak engelledi.58'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Fofana'nın rakibinden sıyrılıp içeri çevirdiği topa dokunan Yasin, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0.63'üncü dakikada Mustafa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Nurullah kurtardı.70'inci dakikada Hasan'ın defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Yasin'in sert şutu ağlarla buluştu: 5-0.80'inci dakikada defansın hatasıyla topu alan Kayamba'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutu direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç Yılport Samsunspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

- Samsun