Üye Girişi
Altaş Denizlispor: 5-0 - Son Dakika

Altaş Denizlispor: 5-0

20.02.2022 15:31
Altaş Denizlispor: 5-0

STAT: Samsun Yeni 19 MayısHAKEMLER: Hüseyin Göçek, Orkun Aktaş, Özcan SultanoğluYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah - Yunus Emre (Dk. 71 Berk), Tomane, Bateau, Alaaddin, Yasin (Dk. 71 Kayamba), Tallo (Dk. 46 Tolcay), Soner, Hasan, Fofana (Dk. 65 Melih), Osman (Dk.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah - Yunus Emre (Dk. 71 Berk), Tomane, Bateau, Alaaddin, Yasin (Dk. 71 Kayamba), Tallo (Dk. 46 Tolcay), Soner, Hasan, Fofana (Dk. 65 Melih), Osman (Dk. 74 Recep)ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak - Hakan, Asım (Dk. 46 Aissati), Mustafa, Schwechlen (Dk.62 Oğuz), Gökhan, İlhan (Dk. 68 Bünyamin), Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Ömer (Dk. 62 Bekir), Djedje (Dk. 71 Darri)GOLLER: Dk. 2 Tomane, Dk. 24 - Dk. 58 - Dk. 70 Yasin, Dk. 28 Fofana (Yılport Samsunspor)SARI KARTLAR: Tomane (Yılport Samsunspor) - Mustafa, Hakan (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup etti. Yılport Samsunspor'un gollerini 2'nci dakikada Tomane, 24, 58 ve 70'inci dakikalarda Yasin, 28'inci dakikada ise Fofana kaydetti.

2'nci dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önünde bulan Tomane, takımını öne geçirdi: 1-0.12'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası dışından sert vuran Djedje'nin şutunu Nurullah son anda kornere çeldi.24'üncü dakikada Soner'in orta sahadan gönderdiği uzun topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in vuruşu defanstan da sekerek ağlarla buluştu: 2-0.28'inci dakikada derinlemesine pasla topla buluşan Tallo'nun arka direğe gönderdiği topa dokunan Fofana, ağları sarstı: 3-0.Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı beyazlı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.52'nci dakikada derinlemesine pasa hareketlenen Yasin'in kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Stackhowiak engelledi.58'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Fofana'nın rakibinden sıyrılıp içeri çevirdiği topa dokunan Yasin, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0.63'üncü dakikada Mustafa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Nurullah kurtardı.70'inci dakikada Hasan'ın defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Yasin'in sert şutu ağlarla buluştu: 5-0.80'inci dakikada defansın hatasıyla topu alan Kayamba'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutu direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç Yılport Samsunspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.


- Samsun
Altaş Denizlispor: 5-0
Altaş Denizlispor: 5-0
Altaş Denizlispor: 5-0
Altaş Denizlispor: 5-0
Altaş Denizlispor: 5-0
Altaş Denizlispor: 5-0
Altaş Denizlispor: 5-0
Altaş Denizlispor: 5-0
Altaş Denizlispor: 5-0
Altaş Denizlispor: 5-0
Altaş Denizlispor: 5-0
Altaş Denizlispor: 5-0
Altaş Denizlispor: 5-0
Altaş Denizlispor: 5-0
YORUMLAR
500
Altaş Denizlispor: 5-0 Altaş Denizlispor: 5-0 Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0 Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0 Samsunspor, Denizlispor karşısında galibiyet hedefliyor Samsunspor, Denizlispor karşısında galibiyet hedefliyor

Hüseyin Göçek, Yasin Öztekin, Yunus Emre, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altaş Denizlispor: 5-0 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:12 Gazeteci Güngör Arslan'ın ölmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım
15:09 Çin'in uzay aracı, keşfettiği küreciklerle Ay'ın gizemini çözecek!
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:22 Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 16:05:23. #1.13#
SON DAKİKA: Altaş Denizlispor: 5-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement