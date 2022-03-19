Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto 1. Lig

19.03.2022 15:38
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Anıl UstaBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 76 Emre Gültekin), Alim Öztürk, Serkan Göksu (Dk. 86 Atakan Üner), Bammou, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Mrsic), Del Valle (Dk.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Anıl Usta

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 76 Emre Gültekin), Alim Öztürk, Serkan Göksu (Dk. 86 Atakan Üner), Bammou, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Mrsic), Del Valle (Dk. 67 Napoleoni), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Yusuf Can Esendemir, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+3 Yusuf Arslan), Kürşad Sürmeli, Anıl Arıcıoğlu (Dk. 46 Sami Satılmış-Dk. 78 Metehan Yılmaz), Recep Aydın, Şeref Özcan (Dk. 78 Feyttullah Gürlük)

Gol: Dk. 18 Volkan Fındıklı (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 49 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 83 Napoleoni, Dk. 90 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 68 Sami Satılmış, Dk. 90+1 Recep Aydın (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Bereket Sigorta Ümraniyesporlu futbolcular sahaya " Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.

YORUMLAR
500
Altınordu, Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak Altınordu, Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak

Ümraniyespor, Onur Ayık, Ümraniye, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
15:33 Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var
15:20 Kar yağdı, taksicilere gün doğdu: Taksimetre açmayıp fahiş fiyatlar istediler
15:18 Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı
15:14 Memur-Sen Genel Başkanı: Emekli ikramiyesi ve maaşını artırmak için ter dökmeye devam ediyoruz
15:03 "Hanımağa" adlı sosyal medya fenomeni köpek yüzünden komşularını vurdu!
15:00 Bakan Nebati "ışıltı"da ısrarcı: Işıltıyı sadece gözlerinizde değil, vücudunuzun her yerinde hissetmelisiniz
14:49 Ali Koç'un "Sen kimsin" dediği kızın kimliği ortaya çıktı: Ferdi'nin kız arkadaşıymış
14:45 Karabük'te arkadaşıyla intihar eden öğrenci yıllarca beklenmiş: Uzun bir tüp bebek tedavisiyle doğmuş
14:41 Kiev'in eski bir şampiyon boksör olan belediye başkanı: Canımı vermeye hazırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 15:46:51. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement