Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

31.03.2022 12:48
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Onur Özütoprak

2 Nisan Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor- Manisa FK: Direnç Tonusluoğlu

13.30 Ankara Keçiörengücü- Bursaspor: Furkan Aksuoğlu

16.00 İstanbulspor- Gençlerbirliği: Eren Özyemişcioğlu

20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

3 Nisan Pazar:

13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor: Turgut Doman

16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Can Cengiz

20.30 MKE Ankaragücü- Eyüpspor: Yiğit Arslan

20.30 Altınordu- Adanaspor: Ömer Faruk Turtay

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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