Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Onur Özütoprak
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor- Manisa FK: Direnç Tonusluoğlu
13.30 Ankara Keçiörengücü- Bursaspor: Furkan Aksuoğlu
16.00 İstanbulspor- Gençlerbirliği: Eren Özyemişcioğlu
20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
3 Nisan Pazar:
13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor: Turgut Doman
16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Can Cengiz
20.30 MKE Ankaragücü- Eyüpspor: Yiğit Arslan
20.30 Altınordu- Adanaspor: Ömer Faruk Turtay
Kaynak: AA
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