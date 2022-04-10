Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto 1. Lig

10.04.2022 15:27
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Emre Kargın, Mehmet Şengül, Emin Eray EyisoyManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu, Yasin Pehlivan (Dk. 75 Kouter), Selim Ilgaz (Dk. 46 Diallo), Gakpa (Dk. 90+2 Anıl Koç), Hakan Barış, Erhan Çelenk (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şengül, Emin Eray Eyisoy

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu, Yasin Pehlivan (Dk. 75 Kouter), Selim Ilgaz (Dk. 46 Diallo), Gakpa (Dk. 90+2 Anıl Koç), Hakan Barış, Erhan Çelenk (Dk. 90+2 Arda Çolak), Ozegovic (Dk. 29 Okan Eken)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift (Dk. 78 Bateau), Osman Çelik, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 81 Çinari), Berk Taşkın (Dk. 55 Savicevic), Yasin Öztekin, Tallo (Dk. 46 Cihan Kahraman), Fofana (Dk. 55 Kaymba), Tomane

Goller: Dk. 39 Okan Eken, Dk. 66 Erhan Çelenk (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 50 Berk Taşkın, Dk. 65 Osman Çelik, Dk. 75 Yasin Öztekin, Dk. 79 Soner Gönül (Yılport Samsunspor), Dk. 83 Okan Eken (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
500
Türk Polisi 177 yaşında Türk Polisi 177 yaşında Samsunspor, play-off umudunu sürdürmek istiyor Samsunspor, play-off umudunu sürdürmek istiyor

Yasin Pehlivan, Spor Toto, Manisa, Çelenk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


Son Dakika
15:18 AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:14 İstanbullulara kötü haber! Sıcaklık 12 derece birden düşecek
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
14:46 Yeni seçim kanunundaki hakim kararına itiraz! CHP, iptal için AYM'ye gidiyor
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 15:33:49. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement