Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.04.2022 20:09
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet KapluhanNasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Ömer Şahbaş, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 75 Sabbah), Cisse, Enes Sağlık (Dk.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Ömer Şahbaş, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 75 Sabbah), Cisse, Enes Sağlık (Dk. 64 Cem Çelik), Toni Gomes, Abdullah Aydın, Ahmet Sağat (Dk. 88 Kehinde)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Berkay Tolga Dabanlı, Atila Turan, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 76 Yiğitali Bayrak), Mandjeck, Kolovos, Benhur Keser (Dk. 60 Rasheed), Samed Ali Kaya (Dk. 60 Diop), Gueye

Goller: Dk. 34 Toni Gomes (NasaDoge Menemenspor), Dk. 66 Gueye (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Cisse, Dk. 18 Oğuzhan Çapar, Dk. 69 Abdullah Aydın (NasaDoge Menemenspor), Dk. 40 Mandjeck, Dk. 80 Atila Turan, Dk. 90 Rasheed (Kocaelispor)

Spor Toto 1. Lig 33. hafta mücadelesinde NasaDoge Menemenspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada basın tribününe her iki takımın taraftarlarının alınması dikkat çekti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
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Nasadoge Menemenspor - Kocaelispor: 1-1 Nasadoge Menemenspor - Kocaelispor: 1-1 İzmir'de 15 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı İzmir'de 15 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Ahmet Şen, Menemen, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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