Beypiliç Boluspor: 0-2 - Son Dakika
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Beypiliç Boluspor: 0-2

21.04.2022 22:27
Beypiliç Boluspor: 0-2

STAT: EyüpHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Aylak, Mehmet AkıncıkEYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Popov (Dk. 73 Uğur Akdemir), Buatu, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 87 Mezague), Bekir Yılmaz (Dk. 29 Taşkın İlter), Thill, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Sekidika), Enes Keskin (Dk.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık

EYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Popov (Dk. 73 Uğur Akdemir), Buatu, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 87 Mezague), Bekir Yılmaz (Dk. 29 Taşkın İlter), Thill, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Sekidika), Enes Keskin (Dk. 73 Mete Kaan Demir), Umut Bulut, Pa DibbaBEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani - Mehmet Zahit Çınar (Dk. 90+1 Hakan Bilgiç), Fethi, Emin Bayram, Abdurrahim Dursun, Tugay Kaçar  (Dk. 80 Eray Ataseven), Abdurrahman Canlı, Roshi (Dk. 70 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Erdem Polat), Bregu, BalajGOLLER: Dk. 64 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)

SARI KART: Thill (Eyüpspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Eyüpspor sahasında Beypiliç Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 64'üncü dakikada Gökhan Karadeniz ve 90+4'üncü dakikada Berk Yıldız kaydetti. Bu sonuçla Boluspor puanını 38'e yükseltirken, Eyüpspor 51 puanda kaldı.


- İstanbul
Beypiliç Boluspor: 0-2
Beypiliç Boluspor: 0-2
Beypiliç Boluspor: 0-2
Beypiliç Boluspor: 0-2
Beypiliç Boluspor: 0-2
Beypiliç Boluspor: 0-2
Beypiliç Boluspor: 0-2
Beypiliç Boluspor: 0-2
Beypiliç Boluspor: 0-2
Beypiliç Boluspor: 0-2
YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2 Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beypiliç Boluspor: 0-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypiliç Boluspor: 0-2 - Son Dakika
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