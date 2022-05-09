Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 14 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da başlayacak 37. hafta maçları şöyle:
MKE Ankaragücü- Beypiliç Boluspor (Eryaman)
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor (Ümraniye Belediyesi)
Altınordu- Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)
Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
Yılport Samsunspor- İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
NasaDoge Menemenspor- Gençlerbirliği (Menemen İlçe)
Kaynak: AA
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