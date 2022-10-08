Sakaryaspor: 5-0

STAT: İlçe

HAKEMLER: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Ali Can Alp

BODRUMSPOR: Sousa - Üzeyir, Onur (Dk. 80 Ali), Süleyman Özdamar , Cenk, Samet, Erkan, Süleyman Güneş (Dk. 67 Drazic), Recep, Kenan (Dk. 73 Erdem), Jahovic (Dk. 66 Koray), Cenk (Dk. 66 Bahadır)SAKARYASPOR: Furkan (Dk. 15 Cihan) - Oğuz (Dk. 46 Burak), Çağlayan , Ümit, Hüsamettin (Dk. 46 Roshi), Nalepa, Hurşit, Serkan (Dk. 46 Donkor), Hakan, Ozan (Dk. 73 Emirhan), KossongoGOLLER: Dk. 19 ve Dk. 26 Kenan, Dk. 36 ve Dk. 90+3 Samet, Dk. 58 Jahovic (Bodrumspor)SARI KARTLAR: Jahovic, Süleyman Özdamar (Bodrumspor), Serkan, Çağlayan ( Sakaryaspor

SPOR Toto 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrumspor, evinde Sakaryaspor'a patladı. Son 3 maçında sadece 1 puan alıp düşüşe geçen yeşil-beyazlılar rakibi karşısında farka koştu: 5-0. Müsabakanın 19'uncu dakikasında Kenan Özer perdeyi açtı. Kenan, 26'ncı dakikada ağları sarsıp skoru 2-0'a getiren isim oldu. Gol yağmuruna devam eden Bodrumspor 36'da Samet'le farkı üçe çıkardı ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Bodrumspor'un Kuzey Makedonyalı golcüsü Jahovic 58'inci dakikada durumu 4-0'a getirirken, son sözü 90+3'üncü dakikada yine Samet söyledi. Bodrumspor bu galibiyetle puanını 14'e çıkarıp yeniden yükselişe geçti. Sakaryaspor ise 12 puanda kaldı. 4'üncü dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Üzeyir Ergün'ün ceza sahasına yaptığı ortada Kenan'ın vuruşunu kaleci kurtardı. 19'uncu dakikada Bodrumspor öne geçti. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa son dokunan Kenan ilk golü kaydetti: 1-0.26'ncı dakikada fark ikiye çıktı. Sağ kanattan hızlı gelen Bodrumspor'da Üzeyir'in ortasında Kenan'ın ceza sahası içinde kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu: 2-0.36'ncı dakikada Bodrumspor bir gol daha buldu. Kendi sahasından etkili çıkan yeşil-beyazlılarda Jahovic'in ortaladığı topa Samet düzgün vurdu: 3-0. Bodrumspor ilk yarıyı 3-0 galip tamamladı. 49'uncu dakikada Bodrumapor'da Üzeyir'in ortasında Recep kafa vurdu, top üstten auta çıktı. 58'inci dakikada kontratakla hızlı gelişen atakta Süleyman Güneş'in ceza sahasına yaptığı ortada Jahovic güzel bir vuruşla fileleri sarstı: 4-0.

90+3'üncü dakikada Koray'ın ortasında Samet topla buluştu. Samet'in şutunda Bodrumspor 5'inci golünü attı: 5-0.

- Bodrum