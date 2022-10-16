Yeni Malatyaspor: 0-2

STAT: 17 EylülHAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Şahan Yılmaz, Suat GözBANDIRMASPOR: Gkelios - Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 46 MustafaSaymak), Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 76 Emir Şenocak) Atabey Çiçek, Koutroumpis Okan Alkan, Holownia (Dk. 66 Manos), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 66 Alpay Koldaş)Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 tshibangu)YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Awuku, Rahman Buğra Çağıran, DoğukanEmeksiz (Dk. 86 Yakup Alkan), Ogün Özçiçek, Malle (Dk. 76 Mert Miraç Altıntaş), Haqi (Dk. 80 Cengizhan Akgün), Barış Başdaş, Taha Gür, Nshimirimana (Dk. 76 Yiğit Ulaş), BurakKavlakGOLLER: Dk. 8, Dk. 74 Haqi Osman (Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Okan Alkan, Mulumba (Bandırmaspor) OgünÖzçiçek, Burak Kavlak, Barış Baştaş (Yeni Malatyaspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.8'inci dakikada Bandırmaspor defansının yaptığı hatayı Yeni Maltayapsor affetmedi.Bandırmaspor'da Okan ceza alanı hemen önünde topu, Duğukan'a kaptırdı. Doğukan'ınpasında kale önünde topla buluşan Haqi Osman, uygun pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.34'ncü dakikada Bandırmaspor'da Caner Cavlun, Malle tarafından ceza alanı içindedüşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden hakem penaltıyı iptal etti.Karşılaşmanın ilk yarısından başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor, soyunma odasına 1-0galip girdi.49'ncu dakikada Yeni Malatyaspor'da Haqi Osman tekrar sahneye çıktı. Doğukan'ın arapasında defansın arkasına sarkan Osman, bir anda kaleci ile karşı kaşıya kaldı. Osman, topukalecinin yanından ağlara gönderdi. VAR'a giden hakem golü iptal etti.67'nci dakikada defansı geçerek ceza alanı içine giren Haqi Osman'ın vuruşunda top ağlarlabuluştu. Ancak hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.74'üncü dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Haqi Osman ceza alanı içine girdi.Osman önünü boşaltarak kaleyi karşısına aldı. Düzgün bir vuruş yapan Osman kalecininsağından topu ağlara gönderdi: 0-2.Karşılaşma deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile bitti.
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