Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.
Ligde haftayı maç yapmadan geçen Bereket Sigorta Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'nün deplasmanda Altaş Denizlispor'a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beypiliç Boluspor: 3-2
NasaDoge Menemenspor- Balıkesirspor: 2-1
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-1
Bursaspor- İstanbulspor: 2-4
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor: 1-0
Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Adanaspor-MKE Ankaragücü: 1-0
Eyüpspor-Yılport Samsunspor: 2-2
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|12
|8
|3
|1
|21
|7
|14
|27
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|13
|8
|3
|2
|22
|9
|13
|27
|3.EYÜPSPOR
|13
|8
|3
|2
|23
|15
|8
|27
|4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|13
|8
|1
|4
|21
|10
|11
|25
|5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|12
|8
|1
|3
|20
|13
|7
|25
|6.TUZLASPOR
|12
|6
|2
|4
|14
|10
|4
|20
|7.KOCAELİSPOR
|12
|6
|2
|4
|12
|12
|0
|20
|8.İSTANBULSPOR
|12
|6
|1
|5
|21
|17
|4
|19
|9.ADANASPOR
|13
|5
|3
|5
|16
|17
|-1
|18
|10.YILPORT SAMSUNSPOR
|12
|4
|4
|4
|17
|18
|-1
|16
|11.BURSASPOR
|12
|4
|2
|6
|17
|19
|-2
|14
|12.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|12
|4
|2
|6
|12
|17
|-5
|14
|13.NASADOGE MENEMENSPOR
|12
|4
|2
|6
|16
|22
|-6
|14
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|4
|2
|6
|12
|19
|-7
|14
|15.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|12
|3
|4
|5
|13
|14
|-1
|13
|16.MANİSA
|13
|4
|1
|8
|15
|21
|-6
|13
|17.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|12
|3
|1
|8
|11
|18
|-7
|10
|18.ALTINORDU
|13
|3
|1
|9
|13
|26
|-13
|10
|19.BALIKESİRSPOR
|12
|2
|0
|10
|9
|21
|-12
|6
14. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
26 Kasım Cuma:
20.00 Balıkesirspor-Manisa FK (Balıkesir Atatürk)
20.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Eryaman)
27 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Kocaelispor-NasaDoge Menemenspor (Kocaeli)
16.00 Beypiliç Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
28 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)
19.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)
Kaynak: AA
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