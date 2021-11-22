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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

22.11.2021 21:13
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde haftayı maç yapmadan geçen Bereket Sigorta Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'nün deplasmanda Altaş Denizlispor'a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beypiliç Boluspor: 3-2

NasaDoge Menemenspor- Balıkesirspor: 2-1

Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-1

Bursaspor- İstanbulspor: 2-4

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor: 1-0

Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Adanaspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Manisa FK- Altınordu: 1-0

Eyüpspor-Yılport Samsunspor: 2-2

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR128312171427
2.MKE ANKARAGÜCÜ138322291327
3.EYÜPSPOR138322315827
4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR1381421101125
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR128132013725
6.TUZLASPOR126241410420
7.KOCAELİSPOR126241212020
8.İSTANBULSPOR126152117419
9.ADANASPOR135351617-118
10.YILPORT SAMSUNSPOR124441718-116
11.BURSASPOR124261719-214
12.ALTAŞ DENİZLİSPOR124261217-514
13.NASADOGE MENEMENSPOR124261622-614
14.GENÇLERBİRLİĞİ124261219-714
15.BEYPİLİÇ BOLUSPOR123451314-113
16.MANİSA134181521-613
17.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ123181118-710
18.ALTINORDU133191326-1310
19.BALIKESİRSPOR122010921-126

14. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Kasım Cuma:

20.00 Balıkesirspor-Manisa FK (Balıkesir Atatürk)

20.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Eryaman)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Kocaelispor-NasaDoge Menemenspor (Kocaeli)

16.00 Beypiliç Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

28 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)

19.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)

MKE Ankaragücü, Adanaspor, Bursaspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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