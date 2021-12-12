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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

12.12.2021 22:50
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Bu sonuçla haftaya lider giren MKE Ankaragücü, koltuğunu Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kaptırdı.

Tamamlanan 16. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: 1-0

Beypiliç Boluspor- Adanaspor: 0-0

Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-2

Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1

İstanbulspor- Eyüpspor: 2-1

Bursaspor- Manisa FK: 1-1

Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-2

Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAV.PUAN
1. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR1593326131330
2. MKE ANKARAGÜCÜ1693425131230
3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR149142316728
4. EYÜPSPOR158342520527
5. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR158162415925
6. YILPORT SAMSUNSPOR157442218425
7. İSTANBULSPOR157262522323
8. KOCAELİSPOR157261616023
9. GENÇLERBİRLİĞİ157261720-323
10. TUZLASPOR A.Ş.146441612422
11. BEYPİLİÇ BOLUSPOR155551816220
12. ADANASPOR165561719-220
13. NASADOGE MENEMENSPOR155462126-519
14. BURSASPOR155372123-218
15. MANİSA FK165381823-518
16. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ155281924-517
17. ALTAŞ DENİZLİSPOR154381422-815
18. ALTINORDU1541101529-1413
19. BALIKESİRSPOR1521121025-157

Gelecek haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçları hafta içinde yapılacak. Haftanın müsabaka programı şöyle:

14 Aralık Salı:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Aralık Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Nasadoge Menemenspor- Altay Denizlispor (Menemen İlçe)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

16 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

Ümraniyespor, Samsunspor, Spor Toto, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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