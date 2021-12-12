Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Bu sonuçla haftaya lider giren MKE Ankaragücü, koltuğunu Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kaptırdı.

Tamamlanan 16. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: 1-0

Beypiliç Boluspor- Adanaspor: 0-0

Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-2

Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1

İstanbulspor- Eyüpspor: 2-1

Bursaspor- Manisa FK: 1-1

Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-2

Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV. PUAN 1. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 15 9 3 3 26 13 13 30 2. MKE ANKARAGÜCÜ 16 9 3 4 25 13 12 30 3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 14 9 1 4 23 16 7 28 4. EYÜPSPOR 15 8 3 4 25 20 5 27 5. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 15 8 1 6 24 15 9 25 6. YILPORT SAMSUNSPOR 15 7 4 4 22 18 4 25 7. İSTANBULSPOR 15 7 2 6 25 22 3 23 8. KOCAELİSPOR 15 7 2 6 16 16 0 23 9. GENÇLERBİRLİĞİ 15 7 2 6 17 20 -3 23 10. TUZLASPOR A.Ş. 14 6 4 4 16 12 4 22 11. BEYPİLİÇ BOLUSPOR 15 5 5 5 18 16 2 20 12. ADANASPOR 16 5 5 6 17 19 -2 20 13. NASADOGE MENEMENSPOR 15 5 4 6 21 26 -5 19 14. BURSASPOR 15 5 3 7 21 23 -2 18 15. MANİSA FK 16 5 3 8 18 23 -5 18 16. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 15 5 2 8 19 24 -5 17 17. ALTAŞ DENİZLİSPOR 15 4 3 8 14 22 -8 15 18. ALTINORDU 15 4 1 10 15 29 -14 13 19. BALIKESİRSPOR 15 2 1 12 10 25 -15 7 Gelecek haftanın programı Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçları hafta içinde yapılacak. Haftanın müsabaka programı şöyle: 14 Aralık Salı: 13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap) 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir) 19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 15 Aralık Çarşamba: 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 19.00 Nasadoge Menemenspor- Altay Denizlispor (Menemen İlçe) 19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp) 16 Aralık Perşembe: 13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi) 19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

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