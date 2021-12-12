Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Bu sonuçla haftaya lider giren MKE Ankaragücü, koltuğunu Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kaptırdı.
Tamamlanan 16. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: 1-0
Beypiliç Boluspor- Adanaspor: 0-0
Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-2
Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1
İstanbulspor- Eyüpspor: 2-1
Bursaspor- Manisa FK: 1-1
Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-2
Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-0
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|PUAN
|1. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|15
|9
|3
|3
|26
|13
|13
|30
|2. MKE ANKARAGÜCÜ
|16
|9
|3
|4
|25
|13
|12
|30
|3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|14
|9
|1
|4
|23
|16
|7
|28
|4. EYÜPSPOR
|15
|8
|3
|4
|25
|20
|5
|27
|5. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|15
|8
|1
|6
|24
|15
|9
|25
|6. YILPORT SAMSUNSPOR
|15
|7
|4
|4
|22
|18
|4
|25
|7. İSTANBULSPOR
|15
|7
|2
|6
|25
|22
|3
|23
|8. KOCAELİSPOR
|15
|7
|2
|6
|16
|16
|0
|23
|9. GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|7
|2
|6
|17
|20
|-3
|23
|10. TUZLASPOR A.Ş.
|14
|6
|4
|4
|16
|12
|4
|22
|11. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|15
|5
|5
|5
|18
|16
|2
|20
|12. ADANASPOR
|16
|5
|5
|6
|17
|19
|-2
|20
|13. NASADOGE MENEMENSPOR
|15
|5
|4
|6
|21
|26
|-5
|19
|14. BURSASPOR
|15
|5
|3
|7
|21
|23
|-2
|18
|15. MANİSA FK
|16
|5
|3
|8
|18
|23
|-5
|18
|16. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|15
|5
|2
|8
|19
|24
|-5
|17
|17. ALTAŞ DENİZLİSPOR
|15
|4
|3
|8
|14
|22
|-8
|15
|18. ALTINORDU
|15
|4
|1
|10
|15
|29
|-14
|13
|19. BALIKESİRSPOR
|15
|2
|1
|12
|10
|25
|-15
|7
Gelecek haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçları hafta içinde yapılacak. Haftanın müsabaka programı şöyle:
14 Aralık Salı:
13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Aralık Çarşamba:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Nasadoge Menemenspor- Altay Denizlispor (Menemen İlçe)
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)
16 Aralık Perşembe:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor