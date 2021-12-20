Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış gününde İstanbulspor, Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Bereket Sigorta Ümraniyespor ise Altaş Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yendi.
Puanını 36'ya çıkaran Bereket Sigorta Ümraniyespor liderliğini sürdürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan MKE Ankaragücü 33 puanla ikinci sıraya yükselirken, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 32 puanla üçüncü sıraya geriledi.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 18. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-3
Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü: 0-2
Balıkesirspor- Altınordu: 3-4
Gençlerbirliği-Nasadoge Menemenspor: 5-0
Tuzlaspor- Manisa FK: 0-1
Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1
Kocaelispor- Eyüpspor: 1-1
İstanbulspor-Yılport Samsunspor: 2-1
Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1
Puan durumu
Ligde tamamlanan 18. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|17
|11
|3
|3
|31
|14
|17
|36
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|17
|10
|3
|4
|27
|13
|14
|33
|3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|16
|10
|2
|4
|28
|19
|9
|32
|4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|17
|10
|1
|6
|28
|15
|13
|31
|5.EYÜPSPOR
|17
|9
|4
|4
|28
|21
|7
|31
|6.İSTANBULSPOR
|17
|8
|2
|7
|27
|24
|3
|26
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|17
|7
|5
|5
|24
|21
|3
|26
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|8
|2
|7
|22
|22
|0
|26
|9.KOCAELİSPOR
|17
|7
|3
|7
|19
|20
|-1
|24
|10.ADANASPOR
|17
|6
|5
|6
|18
|19
|-1
|23
|11.TUZLASPOR
|16
|6
|4
|6
|16
|15
|1
|22
|12.MANİSA FK
|18
|6
|4
|8
|20
|24
|-4
|22
|13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|17
|5
|6
|6
|19
|19
|0
|21
|14.NASADOGE MENEMENSPOR
|17
|5
|5
|7
|21
|31
|-10
|20
|15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|17
|5
|4
|8
|23
|28
|-5
|19
|16.ALTINORDU
|17
|6
|1
|10
|22
|34
|-12
|19
|17.BURSASPOR
|17
|5
|3
|9
|22
|28
|-6
|18
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|17
|4
|4
|9
|14
|23
|-9
|16
|19.BALIKESİRSPOR
|17
|2
|1
|14
|13
|32
|-19
|7
19. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 24 Aralık Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak 19. haftanın programı şöyle:
24 Aralık Cuma:
17.30 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)
25 Aralık Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Nasadoge Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)
26 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Balıkesirspor (Eyüp)
19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
Kaynak: AA
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