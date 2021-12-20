Üye Girişi
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

20.12.2021 22:28
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış gününde İstanbulspor, Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Bereket Sigorta Ümraniyespor ise Altaş Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Puanını 36'ya çıkaran Bereket Sigorta Ümraniyespor liderliğini sürdürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan MKE Ankaragücü 33 puanla ikinci sıraya yükselirken, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 32 puanla üçüncü sıraya geriledi.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 18. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-3

Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü: 0-2

Balıkesirspor- Altınordu: 3-4

Gençlerbirliği-Nasadoge Menemenspor: 5-0

Tuzlaspor- Manisa FK: 0-1

Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1

Kocaelispor- Eyüpspor: 1-1

İstanbulspor-Yılport Samsunspor: 2-1

Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 18. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TakımOGBMAYAvP
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR17113331141736
2.MKE ANKARAGÜCÜ17103427131433
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1610242819932
4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR17101628151331
5.EYÜPSPOR179442821731
6.İSTANBULSPOR 178272724326
7.YILPORT SAMSUNSPOR177552421326
8.GENÇLERBİRLİĞİ178272222026
9.KOCAELİSPOR177371920-124
10.ADANASPOR 176561819-123
11.TUZLASPOR 166461615122
12.MANİSA FK186482024-422
13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR175661919021
14.NASADOGE MENEMENSPOR175572131-1020
15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ175482328-519
16.ALTINORDU1761102234-1219
17.BURSASPOR175392228-618
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR174491423-916
19.BALIKESİRSPOR1721141332-197

19. haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 24 Aralık Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak 19. haftanın programı şöyle:

24 Aralık Cuma:

17.30 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

25 Aralık Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Nasadoge Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

26 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Balıkesirspor (Eyüp)

19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

İstanbulspor, Bursaspor, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:21 Hastanede korkutan anlar! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu
21:58 Davutoğlu, Erdoğan'ın döviz rezerviyle ilgili, "Yoktum, Cumhurbaşkanıydım" sözleri sonrası çok sert konuştu
21:55 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında düşüş yaşandı
21:49 Hükümet yeni ekonomik tedbirleri devreye alıyor
21:40 Pereira'nın ayrılması sonrası göreve Rıdvan Dilmen'in geçeceği konuşuluyor
21:13 Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi
20:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi çekip paradan para kazananların alnını karışlarız
20:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıkladı! İşte yeni rakamlar
20:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız
Hastanede korkutan anlar! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu Hastanede korkutan anlar! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu         
22:21
Hastanede kız arkadaşını görmesine izin verilmeyen şahıs satırla görevlilere saldırdı Hastanede kız arkadaşını görmesine izin verilmeyen şahıs satırla görevlilere saldırdı         
21:11
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
18:27
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek         
13:45
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 22:38:27. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement