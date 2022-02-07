Üye Girişi
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

07.02.2022 22:31
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 23. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğe yükseldi.

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 23. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğe yükseldi.

Ligde 23. hafta, yapılan Kocaelispor- Beypiliç Boluspor müsabakasıyla sona erdi. Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk takım 2-1 kazandı.

Haftaya 45 puan ve averajla lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, play-off potasındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Başkent derbisinde konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen ikinci MKE Ankaragücü, puanını 48'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Sonuçlar

Ligde sona eren 23. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor- Balıkesirspor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1

Bursaspor- Altınordu: 1-0

Altaş Denizlispor- Eyüpspor: 2-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Manisa FK: 1-0

Nasadoge Menemenspor- Adanaspor: 2-1

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 0-3

Kocaelispor-Beypiliç Boluspor: 1-2

Puan durumu

Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAv.Puan
1. MKE ANKARAGÜCÜ22153437162148
2. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR22143537191845
3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR22125535241141
4. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR22123736211539
5. EYÜPSPOR2110743224837
6. İSTANBULSPOR21113735251036
7. YILPORT SAMSUNSPOR219753224834
8. ADANASPOR229582723432
9. MANİSA FK2284102528-328
10. BEYPİLİÇ BOLUSPOR207672322127
11. TUZLASPOR217682122-127
12. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ227692933-427
13. NASADOGE MENEMENSPOR226882636-1026
14. GENÇLERBİRLİĞİ2282122435-1126
15. KOCAELİSPOR2273122130-924
16. BURSASPOR2165102431-723
17. ALTINORDU2271142746-1922
18. ALTAŞ DENİZLİSPOR2255122234-1220
19. BALIKESİRSPOR2132161636-2011

Gelecek haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın müsabaka programı şöyle:

11 Şubat Cuma:

16.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Şubat Cumartesi:

13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü- İstanbulspor (Eryaman)

19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor (Balıkesir Atatürk)

13 Şubat Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Manisa FK-Nasadoge Menemenspor (Mümin Özkasap)

19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)

YORUMLAR
500

MKE Ankaragücü, Spor Toto, Boluspor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
22:30 Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor
22:07 Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz, polislere silah salladı! Hakkında 4 suçtan işlem başlatıldı
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
21:43 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajları hakkında açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır
21:25 Vatandaşla toprak tartışması yaşayan CHP'li Başkan İsmail İnam: Bazı nahoş hadiseler oldu, üzgünüm
21:24 Dere kenarında oynayan çocuklar, cansız erkek bedeni buldu!
21:13 Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
21:11 Kazı esnasında kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı
20:19 Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 22:40:41. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement