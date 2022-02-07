Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 23. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğe yükseldi.
Ligde 23. hafta, yapılan Kocaelispor- Beypiliç Boluspor müsabakasıyla sona erdi. Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk takım 2-1 kazandı.
Haftaya 45 puan ve averajla lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, play-off potasındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Başkent derbisinde konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen ikinci MKE Ankaragücü, puanını 48'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Sonuçlar
Ligde sona eren 23. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor- Balıkesirspor: 0-2
Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1
Bursaspor- Altınordu: 1-0
Altaş Denizlispor- Eyüpspor: 2-2
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Manisa FK: 1-0
Nasadoge Menemenspor- Adanaspor: 2-1
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 0-3
Kocaelispor-Beypiliç Boluspor: 1-2
Puan durumu
Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|15
|3
|4
|37
|16
|21
|48
|2. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|22
|14
|3
|5
|37
|19
|18
|45
|3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|22
|12
|5
|5
|35
|24
|11
|41
|4. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|22
|12
|3
|7
|36
|21
|15
|39
|5. EYÜPSPOR
|21
|10
|7
|4
|32
|24
|8
|37
|6. İSTANBULSPOR
|21
|11
|3
|7
|35
|25
|10
|36
|7. YILPORT SAMSUNSPOR
|21
|9
|7
|5
|32
|24
|8
|34
|8. ADANASPOR
|22
|9
|5
|8
|27
|23
|4
|32
|9. MANİSA FK
|22
|8
|4
|10
|25
|28
|-3
|28
|10. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|20
|7
|6
|7
|23
|22
|1
|27
|11. TUZLASPOR
|21
|7
|6
|8
|21
|22
|-1
|27
|12. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|22
|7
|6
|9
|29
|33
|-4
|27
|13. NASADOGE MENEMENSPOR
|22
|6
|8
|8
|26
|36
|-10
|26
|14. GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|8
|2
|12
|24
|35
|-11
|26
|15. KOCAELİSPOR
|22
|7
|3
|12
|21
|30
|-9
|24
|16. BURSASPOR
|21
|6
|5
|10
|24
|31
|-7
|23
|17. ALTINORDU
|22
|7
|1
|14
|27
|46
|-19
|22
|18. ALTAŞ DENİZLİSPOR
|22
|5
|5
|12
|22
|34
|-12
|20
|19. BALIKESİRSPOR
|21
|3
|2
|16
|16
|36
|-20
|11
Gelecek haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın müsabaka programı şöyle:
11 Şubat Cuma:
16.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Şubat Cumartesi:
13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)
13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
16.00 MKE Ankaragücü- İstanbulspor (Eryaman)
19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor (Balıkesir Atatürk)
13 Şubat Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Manisa FK-Nasadoge Menemenspor (Mümin Özkasap)
19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)
Kaynak: AA
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