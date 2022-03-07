Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

07.03.2022 23:09
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Altaş Denizlispor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü, puanını 58'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor ikinci sıradaki yerini korurken, MKE Ankaragücü'ne yenilen Royal Hastanesi Bandırmaspor ise averajla üçüncü sıradaki yerinde kaldı.

Sonuçlar

Ligin 28. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: 1-0

Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Yılport Samsunspor-NasaDoge Menemenspor: 2-4

MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Adanaspor- Manisa FK: 2-0

Beypiliç Boluspor- Bursaspor: 1-1

Tuzlaspor- İstanbulspor: 0-2

Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1

Balıkesirspor-Altaş Denizlispor: 0-1

Puan durumu

1. Lig'de 28. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.MKE ANKARAGÜCÜ2718454219235858
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR2717464726215555
3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR2714493924154646
4.İSTANBULSPOR 2614484329144646
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR271287403194444
6.EYÜPSPOR261196372984242
7.YILPORT SAMSUNSPOR261097433493939
8.ADANASPOR 2710710312743737
9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ27106113033-33636
10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR26989292813535
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2697103335-23434
12.TUZLASPOR 2697102325-23434
13.GENÇLERBİRLİĞİ26103133141-103333
14.KOCAELİSPOR2695122532-73232
15.NASADOGE MENEMENSPOR2771193342-93232
16.ALTAŞ DENİZLİSPOR2786132639-133030
17.ALTINORDU2791173051-212828
18.BURSASPOR2567122736-92525
19.BALIKESİRSPOR2632211947-281111

29. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:

11 Mart Cuma:

17.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

12 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

13 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Mümin Özkasap)

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

14 Mart Pazartesi:

17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

20.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bitci Timsah Park)

YORUMLAR
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Mustafa Er resmen Bursaspor'da Mustafa Er resmen Bursaspor'da Bursaspor, Tamer Tuna'ya teşekkür etti Bursaspor, Tamer Tuna'ya teşekkür etti

Spor Toto, Adanaspor, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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