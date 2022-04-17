Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

17.04.2022 22:45
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.

Evinde Adanaspor'u 2-0 yenen MKE Ankaragücü, puanını 63'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında ise Yılport Samsunspor ile Eyüpspor 2-2 berabere kaldı.

Ligin 32. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: 0-1

Tuzlaspor- Gençlerbirliği: 4-0

İstanbulspor- Bursaspor: 3-1

Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor: 1-1

Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

Altınordu- Manisa FK: 1-0

Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

MKE Ankaragücü-Adanaspor: 2-0

Yılport Samsunspor-Eyüpspor: 2-2

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.MKE ANKARAGÜCÜ31196649252463
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR30176750302057
3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR311741047272055
4.İSTANBULSPOR 30166850321854
5.EYÜPSPOR311312648361251
6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR30148848341450
7.YILPORT SAMSUNSPOR30111094740743
8.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ31127123536-143
9.ADANASPOR 31118123533241
10.TUZLASPOR 30118113331241
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ30108123640-438
12.GENÇLERBİRLİĞİ30115143446-1238
13.ALTINORDU31122173653-1738
14.NASADOGE MENEMENSPOR30812103848-1036
15.ALTAŞ DENİZLİSPOR30106143444-1036
16.KOCAELİSPOR30106143041-1136
17.BEYPİLİÇ BOLUSPOR3098133238-635
18.BURSASPOR3087153346-1331
19.BALIKESİRSPOR3033242358-3512

33. hafta

Ligde 33. haftanın maç programı şöyle:

19 Nisan Salı:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Altaş Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

18.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bitci Timsah Park)

20 Nisan Çarşamba:

13.30 Manisa Futbol Kulübü-Balıkesirspor (Mümin Özkasap)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Altınordu (Eryaman)

18.00 Nasadoge Menemenspor-Kocaelispor (Menemen İlçe)

21 Nisan Perşembe:

17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

20.30 Eyüpspor-Beypiliç Boluspor (Eyüp)

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Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0 Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0

Spor Toto, Bursaspor, Adanaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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