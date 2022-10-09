16. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta rakibinden sıyrılan Colley'in ceza sahası içine doğru yerden kestiği pasta topu iyi kontrol eden Borini, defans oyuncusunu çalımlayarak geçti ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara yöneldi: 1-1

Kaynak: AA

İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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