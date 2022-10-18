Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.10.2022 00:00
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenMKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit (Dk. 60 Oğuz Ceylan), Mujakic, Radakovic, Yasin Güreler (Dk. 78 Marlon), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Macheda), Beridze (Dk. 71 Pedrinho), Emre Kılınç, Jese (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit (Dk. 60 Oğuz Ceylan), Mujakic, Radakovic, Yasin Güreler (Dk. 78 Marlon), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Macheda), Beridze (Dk. 71 Pedrinho), Emre Kılınç, Jese (Dk. 60 Chatzigiovanis), Sowe

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi Samuel (90+4 Alioski), Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 90+4 Arda Güler), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 72 İsmail Yüksek), Valencia (Dk. 66 Rossi), Batshuayi (Dk. 66 Pedro)

Goller: Dk. 3 Batshuayi, Dk. 25 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+1 Rossi (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: 45+1 Malcuit, Dk. 47 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Osayi Samuel (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi.

53. dakika Taylan Antalyalı'nın defansın arkasına attığı pasla buluşarak ceza sahasına giren Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

65. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Valencia, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı Gökhan Akkan ayaklarıyla çıkardı.

74. dakikada Crespo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun korner çizgisinden ceza sahasına çevirdiği topla altıpasta buluşan Rossi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

Fenerbahçe mücadeleyi 3-0 kazandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Halil Umut Meler, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 00:54:11. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement