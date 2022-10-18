Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit (Dk. 60 Oğuz Ceylan), Mujakic, Radakovic, Yasin Güreler (Dk. 78 Marlon), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Macheda), Beridze (Dk. 71 Pedrinho), Emre Kılınç, Jese (Dk. 60 Chatzigiovanis), Sowe
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi Samuel (90+4 Alioski), Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 90+4 Arda Güler), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 72 İsmail Yüksek), Valencia (Dk. 66 Rossi), Batshuayi (Dk. 66 Pedro)
Goller: Dk. 3 Batshuayi, Dk. 25 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+1 Rossi (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: 45+1 Malcuit, Dk. 47 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Osayi Samuel (Fenerbahçe)
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi.
53. dakika Taylan Antalyalı'nın defansın arkasına attığı pasla buluşarak ceza sahasına giren Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
65. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Valencia, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı Gökhan Akkan ayaklarıyla çıkardı.
74. dakikada Crespo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun korner çizgisinden ceza sahasına çevirdiği topla altıpasta buluşan Rossi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
Fenerbahçe mücadeleyi 3-0 kazandı.
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