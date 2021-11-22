90+3. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında uygun pozisyondaki Atınç Nukan'ın kayarak yaptığı vuruşta top auta çıktı.

85. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Arslanagic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maçın hakemi, ilk anda ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığının belirlenmesi üzerine gol kararı verildi: 1-1

73. dakikada sol çaprazdan Jahovic'in şık ara pasında topla buluşan Tijanic, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Lung son anda topu çeldi. Lung'dan dönen topu takip eden Halil Akbunar'ın sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Kemen'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pası iyi takip eden İlhan Parlak, ceza sahasının dışına çıkan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek meşin yuvarlağı sağ çaprazdan kaleye gönderdi. Yavaş giden topu Atınç Nukan yetişerek uzaklaştırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe, 1-1 berabere kaldı.

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