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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

27.11.2021 20:01
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Hüseyin Göçek, İbrahim Bozbey, Candaş ElbilBeşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi, LarinGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Suleymanov, Diabate,...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi, Larin

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Suleymanov, Diabate, Sergio, Balde

Goller: Dk. 21 Diabate (Penaltıdan) (GZT Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 39 Necip Uysal (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yapılan Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada Batshuayi'nin soldan pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasında Sergio'nun kafayla vurduğu top Rosier'in eline temas ederken hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.

21. dakikada topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

36. dakikada Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek 39. dakikada kırmızı kartla siyah-beyazlı futbolcuyu oyundan ihraç etti.

41. dakikada ceza yayı çevresinde topu önünde bulan Suleymanov'un sert şutunda, kaleci Mert Günok topun kaleye gitmesine engel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Hüseyin Göçek, Giresunspor, Necip Uysal, Mert Günok, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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