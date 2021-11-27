36. dakikada Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek 39. dakikada kırmızı kartla siyah-beyazlı futbolcuyu oyundan ihraç etti.

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