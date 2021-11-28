Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu, Luckassen, Balkovec, Caner Erkin, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Bertolacci, Karamoh, Pesic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Djaniny, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Gol: Dk. 17 Djaniny (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Abdülkadir Ömür, Dk. 45 Edgar (Trabzonspor), Dk. 45 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yapılan VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde tamamladı.

15. dakikada Trabzonspor, penaltı kazandı. Hamsik'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny, Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda hakem Cüneyt Çakır korner kararı verdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasındaki Özgüç Türkalp'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltıda kaleci Viviano sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Yeniden yapılan VAR incelemesinde Viviano'nun çizgiyi erken terk ettiği tespit edildi ve penaltı tekrarlatıldı.

17. dakikada bir kez daha topun başına geçen Djaniny, bu kez fileleri havalandırdı: 0-1.

31. dakikada Balkovec'in hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşunda top ters kanattan az farkla auta gitti.

45+2. dakikada bordo-mavili ekipte Nwakaeme, çizgi üzerinde boş kaleye topu gönderemedi. Hamsik'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcu, şut çekmek yerine pasını arka direkteki Nwakaeme'ye gönderdi. Nijeryalı oyuncu, kaleci Viviano'yu geçen topa direk dibinde vurdu ancak kaleye paralel giden meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.