Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius (Dk. 13 Koita)

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Akintola, Balotelli,

Gol: Dk. 26 Nwakaeme (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada Balotelli'nin ceza alanı hemen dışından sol çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.

6. dakikada Samet Akaydın ile hava topunda çarpışan Cornelius, başına aldığı darbe sonucu oyuna devam edemeyerek yerini Koita'ya bıraktı.

20. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kafa ile indirdiği topu ceza alanı içinde Nwakaeme gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

26. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Dorukhan Toköz'ün pasında Nwakaeme'nin şutunda top yan direkten döndü. Dönen top ile tekrar buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı bu kez de yerden vuruşla filelere gönderdi: 1-0

39. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında sağ taraftan Koita'nın şutunda top kaleci Muric'te kaldı.

45+2. dakikada sol taraftan yapılan ortayı Balotelli kafa ile arka taraftaki Svensson'un önüne indirdi. Ancak bu oyuncu kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.

45+3. dakikada Akintola'nın soldan ortasında Svensson, topu Balotelli'ye indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.