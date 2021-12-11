Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Chadli, Okaka
Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Donk, Yusuf Erdoğan, Varga, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Eysseric, Travnik, Umut Bozok
Sarı kart: Dk. 45 Duarte (Medipol Başakşehir)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
17. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Ömer Ali'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sona erdi.
Kaynak: AA
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