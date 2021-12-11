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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

11.12.2021 16:51
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkMedipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Chadli, OkakaKasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Donk,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Chadli, Okaka

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Donk, Yusuf Erdoğan, Varga, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Eysseric, Travnik, Umut Bozok

Sarı kart: Dk. 45 Duarte (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

17. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Ömer Ali'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Aleks Taşçıoğlu, Fırat Aydınus, Başakşehir, Ömer Ali, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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