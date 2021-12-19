Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Berke Özer, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai (Dk. 90+2 Nazım Sangare), Novak, Osayi-Samuel (Dk. 90+2 Valencia), Crespo, Zajc (Dk. 65 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk. 65 İrfan Can Kahveci), Mesut Özil, Berisha (Dk. 71 Serdar Dursun)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Dk. 22 Serdar Saatçı), Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 90+1 Gökhan Töre), Pjanic, Larin (Dk. 78 Güven Yalçın), Batshuayi
Goller: Dk. 14 Mesut Özil (Penaltıdan), Dk. 30 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 25 ve Dk. 59 Josef (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 43 Can Bozdoğan, Dk. 69 Rıdvan Yılmaz, Dk. 78 Batshuayi, Dk. 88 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+1 Ghezzal (Beşiktaş), Dk. 74 Szalai, Dk. 78 Serdar Aziz (Fenerbahçe)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maç, 2-2 eşitlikle sona erdi.
49. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Vida topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
58. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışının sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta, Ghezzal'ın vuruşunda top kalenin üst köşesinden dışarı çıktı.
59. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Josef, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.
88. dakikada Szalai'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Ersin yakın direğin köşesinde topu kurtardı.
89. dakikada Pjanic'in ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, top az farkla auta gitti.
90+5. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Batshuayi'nin şutunda, top direğe çarparak auta çıktı.
Derbi 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Kaynak: AA
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