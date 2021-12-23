Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 69 Can Bozdoğan), Larin (Dk. 76 Güven Yalçın), Batshuayi (Dk. 85 Umut Meraş)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı (Dk. 80 Murat Paluli), Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 84 Baku), Berkan Emir, Nwobodo, Halil Akbunar (Dk. 69 Jahovic), Soner Aydoğdu (Dk. 69 Yalçın Kayan), Tjanic, Ndiaye
Goller: Dk. 3 Ndiaye (Göztepe), Dk. 31 Larin, Dk. 60 Ghezzal (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 81 Rosier (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 29 Ndiaye, Dk. 43 Berkan Emir, Dk. 44 Halil Akbunar, Dk. 75 Atakan Rıdvan Çankaya (Göztepe), Dk. 71 Pjanic (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 yendi.
60. dakikada Batshuayi'nin pasıyla topla buluşan Ghezzal rakiplerini geçip önünü açtıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.
64. dakikada Larin'in pasıyla topla buluşan Batshuayi'nin sol çaprazdan sert şutunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
72. dakikada Batshuayi'nin pasında topla buluşan Pjanic'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
77. dakikada Beşiktaş'ın rakip ceza alanı önünde kazandığı serbest atışı kullanan Ghezzal'in vuruşunda, top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
84. dakikada Ndiaye'nin ceza alanı içinde dönerek vuruşunda, kaleci Ersin son anda yatarak topu kontrol etti.
90. dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Arslanagic'in kafa vuruşunda, top üstten az farkla auta gitti.
90+3. dakikada Tjanic'in ceza alanı içinde şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Kaynak: AA
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