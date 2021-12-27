Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Mpoku, Bytyqi, Cikalleshi
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup Ghezzal, Larin, Batshuayi
Sarı kartlar: Dk. 41 Vida (Beşiktaş), Dk. 45+1 Mpoku (İttifak Holding Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
5. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
17. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte Umut Meraş, rakibinden önce topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.
28. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ortasında altıpas üzerinde yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
36. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.
45. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest atışta altıpas içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
Kaynak: AA
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