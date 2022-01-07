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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.01.2022 21:56
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet ÇiçekTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Siopis), Hamsik, Bakasetas (Dk. 86 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Cornelius (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Siopis), Hamsik, Bakasetas (Dk. 86 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 90 Koita)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Mustafa Eskihellaç, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Awuku, Karim Hafez, Mallan (Dk. 66 Mert Miraç Altıntaş), Aabid, Nshimirimana, Mounir, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 79 Haqi Osman)

Gol: Dk. 23 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Karim Hafez, Dk. 86 Nshimirimana (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. ???????

56. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasına ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

61. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hüseyin Türkmen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan döndü.

75. dakikada Hamsik'in sağdan ortasına ceza alanı içinde Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

78. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakame'nin şutunda kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hamsik tamamladı. Bir kez daha Ertaç'dan dönen topu Cornelius filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Kalan bölümde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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