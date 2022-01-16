Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer (Dk. 66 Süleymanov), Diarra, Aziz Eraltay, Perez, Pelupessy, Flavio, Zeki Yavru, Diabate (Dk. 81 Champness), Sergio (Dk. 74 Umut Nayir), Balde
Kasımpaşa: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Ben Ouanes (Dk. 77 Donk), Hajradinovic, Travnik (Dk. 77 Fall), Ahmet Emin Engin (Dk. 46 Varga), Umut Bozok (Dk. 89 Mehmet Feyzi Yıldırım)
Goller: Dk. 12 Ben Ouanes, Dk. 65 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 30 Pelupessy (GZT Giresunspor)
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
63. dakikada Balde ceza sahası içerisinde eliyle topa dokundu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada penaltı atışında topun başına gelen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
85. dakikada Champness'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir, kafa ile vurdu. Top direğin dibinden az farkla auta gitti.
Karşılaşma, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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