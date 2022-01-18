Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Selahattin Altay
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Oğulcan Ülgün), Hadziamhetovic, Michalak, Rahmanovic (Dk. 77 Mpoku), Bytyqi (Dk. 89 Çekiçi), Ahmed Hassan (Dk. 68 Cikalleshi)
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Alper Uludağ (Dk. 68 İsmail Çokçalış), Stambouli, Sinan Kurt (Dk. 76 Castro), Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas (Dk. 76 Akintola), Assombalonga
Gol: Dk. 53 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Alper Uludağ, Dk. 74 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 28 Adil Demirbağ, Dk. 36 Rahmanovic, Dk. 71 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
51. dakikada Bytyqi'nin ortasında Michalak'ın vuruşunda kaleci Muric'ten dönen top, Skubic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defans topu uzaklaştırdı.
53. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Bytyqi'nin kafa vuruşunda kaleci Muric'ten dönen topu önünde bulan Rahmanovic'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
79. dakikada Soner Dikmen'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, defansa da çarpan top direk dibinden kornere gitti.
81. dakikada topla ceza sahasına hareketlenen Assombalonga'nın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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