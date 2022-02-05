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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.02.2022 18:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Esat SancaktarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Berat Özdemir), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Serkan Asan), Visca (Dk. 90+1 Bakasetas), Nwakaeme (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Cornelius (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Berat Özdemir), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Serkan Asan), Visca (Dk. 90+1 Bakasetas), Nwakaeme (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Cornelius (Dk. 90+1 Djaniny)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Travnik (Dk. 46 Eysseric), Ahmet Engin (Dk. 46 Fall), Ben Quanes (Dk. 87 Tunay Torun), Hajradinovic, Umut Bozok

Gol: Dk. 6 Visca (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 75 Peres (Trabzonspor) Dk. 75 Eysseric, Dk. 75 Sami Uğurlu (Teknik sorumlu) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 22 Dorukhan Toköz (Trabzonspor) Dk. 42 Eren Elmalı, Dk. 65 Fall, Dk. 90+5 Brecka (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

69. dakikada Fall'ın pasında ceza alanına hareketlenen Eysseric'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alınana döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

75. dakikada Trabzonpor'da Bruno Peres, Kasımpaşa'da da Eysseric ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu da kırmızı kart gördü.

78. dakikada Serkan Asan'ın sağdan ortasına ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak topa sahip oldu.

85. dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazında yerden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Berat Özdemir, Uğurcan Çakır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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