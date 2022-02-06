Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Alex Teixeira, Batshuayi

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan Sinik, Adriano

Sarı kart: Dk. 34 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

9. dakikada Pjanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Montero arka direkte kafayla topu kaleye gönderirken, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

22. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında topu ceza sahası girişinde önünde bulan Emirhan İlkhan'ın şutunda, kaleci meşin yuvarlağın sahibi oldu.

24. dakikada savunmadan atılan uzun topla başlayan atakta Adriano, ceza sahası içinde kaybettiği topu bir kez daha kazanarak meşin yuvarlağı dışarı çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernando'nun şutunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Montero arka direkte topu kafayla içeri çevirdi. Vida kafayla meşin yuvarlağa kaleye gönderirken, Güray Vural arkası dönük bir şekilde çizgi üstünde topa müdahale edip, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.