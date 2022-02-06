Üye Girişi
Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

06.02.2022 21:03
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Abdullah Bora ÖzkaraGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 88 Baku), Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Aytaç Kara), Berkan Emir (Dk. 72 Moubandje), Halil Akbunar, Di Santo (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 88 Baku), Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Aytaç Kara), Berkan Emir (Dk. 72 Moubandje), Halil Akbunar, Di Santo (Dk. 64 Tijanic), Cherif Ndiaye

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça, Özgür Özkaya (Dk. 70 Poko), Kappel (Dk. 82 Bamba), Thaciano (Dk. 82 Thiam), Zeki Yıldırım, Kazımcan Karataş (Dk. 86 Naderi), Rodriguez, Deniz Kadah (Dk. 86 Paixao)

Goller: Dk. 42 Deniz Kadah (Penaltıdan), Dk. 49 Thaciano (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 43 Özgür Özkaya, Dk. 86 Zeki Yıldırım, Dk. 90+4 Lis (Altay), Dk. 45+2 Obinna, Dk. 58 İlhan Şahin (Sportif direktör), Dk. 78 Arslanagic, Dk. 90+4 Atınç Nukan (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki İzmir derbisinde Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

49. dakikada Altay farkı 2'ye çıkardı. Soner'den kaptığı topla bir süre ilerleyen Thaciano, Kazımcan Karataş'la paslaştıktan sonra penaltı noktası yakınında tekrar meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-0.

88. dakikada Altay ceza sahası içinde oluşan karambolde Halil Akbunar ve Baku'nun kaleye gönderdiği şutlar sonrası top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Karşılaşma Altay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

YORUMLAR
500

Atınç Nukan, Bora Füzesi, Samet Çavuş, Aytaç Kara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:30 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı
20:22 Ordu'da yürek parçalayan ölüm! Yangında hayatlarını kaybeden minik kardeşler aynı tabuta konuldu
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
19:36 Davutoğlu sözünde durdu! Bahçeli'nin sözlerine videoyla cevap verdi: Nezaket dili sizi tedirgin etti
19:34 Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı
19:14 Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı
18:59 Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık
18:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
18:34 Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 21:10:11. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement