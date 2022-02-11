Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Altay: ???????Lis, Tolga Ünlü (Dk. 81 Cebrail Karayel), Björkander, Murat Akça, Özgür Özkaya (Dk. 81 Bamba), Kappel (Dk. 77 Paixao), Thaciano, Zeki Yıldırım (Dk. 81 Ceyhun Gülselam), Kazımcan Karataş, Rodriguez (Dk. 69 Poko), Deniz Kadah
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Holmen (Dk. 58 Gökhan Gönül), Selim Ay, Ponck, Cemali Sertel, Yusuf Sarı, Baiano, Boldrin (Dk. 82 Boyd), Bolasie (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Fernandes, Pohjanpalo (Dk. 90+3 Cisse)
Sarı kartlar: Dk. 15 Selim Ay, Dk. 54 Bolasie (Çaykur Rizespor), Dk. 52 Murat Akça, Dk. 69 Deniz Kadah, Dk. 77 Björkander (Altay)
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Altay ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.
Müsabakanın 55. dakikasında Kappel'in sağ kanattan yaptığı orta sonrası Kazımcan Karataş'ın vuruşunda, kaleci Tarık'ın da dokunduğu top direkten döndü.
66. dakikada Altay ceza sahasında Fernandes'in yerde kaldığı pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine Fırat Aydınus pozisyonu izledi. Aydınus, pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi.
71. dakikada sağ kanattan Özgür Özkaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki Kappel'in kafa şutunda, top kaleci Tarık'ın müdahalesiyle kornere çıktı.
75. dakikada ani gelişen Çaykur Rizespor atağında Bolasie'nin pasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra şutunda, kaleci Lis'in de dokunduğu top üst direkten oyun alanına döndü.
86. dakikada Yusuf Sarı'nın sol kanattan yaptığı orta sonrası Boyd'un kafayla indirdiği topu Pohjanpalo filelere gönderdi. Hakem Fırat Aydınus santrayı işaret etse de VAR'da gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Kaynak: AA
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