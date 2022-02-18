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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.02.2022 21:00
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Ekrem KanÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali Sertel, Baiano, Fernandes, Sabo, Yusuf Sarı, Boldrin, PohjanpaloMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım,...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali Sertel, Baiano, Fernandes, Sabo, Yusuf Sarı, Boldrin, Pohjanpalo

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler (Dk.18 Deniz Türüç), Trezeguet, Pizzi, Okaka

Gol: Dk.34 Trezeguet (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk.38 Fernandes (Çaykur Rizepsor) Dk.45+1 Okaka, Dk.45+3 Duarte (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Ligin 26. hafta karşılaşmasında, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

7. dakikada Holmen'in hatasında araya giren Berkay Özcan'ın sol taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra çaprazdan sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

15. dakikada Serdar Gürler, Çaykur Rizespor ceza sahası içerisinde baygınlık geçirdi. Serdar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından sahayı sedye ile terk etti.

29. dakikada Okaka ile verkaç yapan Trezeguet'in ceza sahası içerisi altı pas sol çaprazında yerden sert şutunda, iyi yer tutan kaleci Tarık Çetin, topu kornere çeldi.

30. dakikada Fernandes'in ceza yayı üzerinde müsait durumdaki pasında Baiano'nun sert şutunda, kaleci Volkan Babacan yumrukları ile uzaklaştırmayı başardı.

34. dakikada konuk ekip öne geçti. Ndayishimiye'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi. Hakem önce ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Arslanboğa golü verdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Volkan Babacan, Başakşehir, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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