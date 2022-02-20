Üye Girişi
Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.02.2022 17:03
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu, Candeias, EduardoTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan,...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu, Candeias, Eduardo

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Puchacz, Dorukhan Toköz, Siopis, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Goller: Dk. 5 ve 26 Nwakaeme, Dk. 36 Cornelius, Dk. 39 Dorukhan Toköz (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bu dakikada bordo-mavili futbolcular, rakip ceza alanında baskı yaptı. Kaleci Marafona'nın pasında araya giren Dorukhan Toköz, topu Nwakaeme'ye kazandırdı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

15. dakikada konuk ekibin Cornelius'un düşürülmesiyle kazandığı serbest atışta topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, top üst direkten döndü.

25. dakikada sol kanattan Candeias'ın içeriye ortaladığı topu Efecan Karaca, penaltı noktasına doğru çıkardı. Efkan Bekiroğlu'nun gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı. Dönen topu Efecan Karaca tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

26. dakikada bordo-mavili ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Puchacz'ın ortaladığı topu arka direkte Cornelius kafayla diğer tarafa çıkardı. Nwakaeme, topu boş kaleye gönderdi: 0-2

36. dakikada Trabzonspor üçüncü golünü buldu. Bordo-mavili ekibin baskısında geri gelen pası kaleci Marafona uzaklaştırmak isterken top, Cornelius'a çarparak önüne düştü. Bu futbolcunun rakip defansı geçerek çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-3

39. dakikada Trabzonspor farkı 4'e çıkardı. Visca'nın soldan kullandığı kornerde Alanyaspor defansı topu uzaklaştırmaya çalıştı. Siopis, ceza yayı içine gelen topu kaleye göndermek istedi. Havalanan topu Dorukhan Toköz kafayla filelerle buluşturdu: 0-4

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle bitti.

YORUMLAR
500
Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Uğurcan Çakır, Efecan Karaca, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:57 TikTok fenomeni tacize uğradı, ortalık birbirine girdi!
16:52 Son Dakika: Zelenski'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:44 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:15 Ukrayna ve Rusya hattında savaştan kaçanlar yüzünden OHAL kararı!
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 17:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement