Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

25.02.2022 20:51
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Erkan Özdamar, Tarık Ongun, Mustafa SönmezTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Visca, CorneliusYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Ramazan Civelek,...

Stat: Medical Park

Hakemler: Erkan Özdamar, Tarık Ongun, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Visca, Cornelius

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Ramazan Civelek, Attamah, Abdulkadir Parmak, Cardoso, Thiam, Gavranovic

Goller: Dk. 24 Gavranovic, Dk. 45+1 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

6. dakikada Cornelius'un pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.

24. dakikada konuk takım öne geçti. Onur Bulut'un sağdan ortasında, savunmanın arkasında topla buluşan Gavranovic, göğsüyle kontrol ettiği topu yakın mesafeden ayağıyla filelere gönderdi: 0-1

28. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Cornelius'un soldan ortasında, savunmada altıpas içinde Carole Abdülkadir Ömür'ün önünde topa müdahale ederek büyük tehlikeyi önledi.

31. dakikada Onur Bulut'un vuruşunda topu ceza alanı içinde önünde bulan Thiam'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

33. dakikada sağdan yapılan ortada Hosseini'nin dokunduğu topu yakın mesafedeki Mert Çetin'in şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

35. dakikada sağ taraftan ceza alanına doğru hareketlenen Onur Bulut'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yerden seken topu sol direk dibinde yatarak iki hamlede kontrol etti.

45+1. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen önünde Thiam, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Kayserispor, Onur Bulut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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